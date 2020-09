Bertheussen ville ha hjelp til å lekke saker til mediene

Aktor Marit Formo konfronterte Bertheussen med samtaler mellom henne og Ingvil Smines Tybring-Gjedde og en journalist i Human Right Service da hun startet utspørringen i Oslo tingrett onsdag.

– Jeg husker ikke så mye av dette. Det var en morsom gruppe med tull og tøys. Jeg har ikke noe minne av dette. Jeg er litt flåsete av meg av og til, svarte Bertheussen.

Samtalene som ble referert i retten, viser at Bertheussen ba om at bilder av hærverket mot huset i Vækerøveien 6. desember ble delt til mediene. Påtalemyndigheten mener det er Bertheussen selv som har utført hærverket, og at det var rettet mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara, men 55-åringen nekter skyld på alle punkter i tiltalen.

Bertheussen startet onsdagen med å gjennomføre sin egen frie forklaring der hun fortalte hvordan teaterstykket «Ways of Seeing» hadde påvirket henne. Om morgenen den 6. desember våknet hun og samboer Tor Mikkel Wara opp til at bilen deres var tilgriset av et hakekors, og noen hadde skrevet «rasisit» på husveggen. Ut av bilens drivstofftank stakk det en brent hyssing.

Da aktor overtok utspørringen etter pausen, endret tonen seg vesentlig. Fra å være stillferdig og framstille seg selv som et uskyldig offer for PSTs feilaktige etterforskning, ble Bertheussen offensiv, men ofte svar skyldig da Formo konfronterte henne med funn fra den tekniske etterforskningen.

Video: Dette er saken: