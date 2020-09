Helgheim: – Asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov

– At Høyre nå lar seg presse av Venstre, KrF og venstresiden til å hente asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, er selve kjernen av problemet. Dette vil bare føre til at flere vil forsøke å komme til Europa og at vi får flere eksempler som Moria-leiren. Dette er en ond sirkel som må avsluttes nå, sier Helgheim.

Regjeringen bekreftet onsdag morgen at de vil hente 50 flyktninger fra Hellas etter storbrannen i Moria-leiren på Lesvos natt til onsdag. Nærmere 13.000 flyktninger og migranter har holdt til i leiren, der det egentlig bare er plass til i underkant av 3.000.

Helgheim mener norske myndigheter i stedet bør bistå Hellas økonomisk og kreve at greske myndigheter behandler asylsøknadene der, og deretter sende ut igjen dem som ikke har beskyttelsesbehov

– Denne situasjonen kan aldri løses ved at Norge henter asylsøkere. Det vil bare fylles på med flere helt til man tar tak i de grunnleggende problemene, sier Helgheim.