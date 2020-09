Laila Bertheussen angrep PST i retten

– Kan hende PST har glemt det, men jeg er fornærmet i denne saken, sa 55-årige Bertheussen i Oslo tingrett onsdag morgen.

Bertheussen startet sin forklaring i retten med at hun inngående fortalte retten om oppveksten sin, hvordan hun på 1990-tallet møtte Frp-politikeren Tor Mikkel Wara og om et komplisert sykdomsbilde som har preget livet hennes de siste årene. Og hun fortalte retten hvordan hun i alle år har vært svært opptatt av å holde privatlivet sitt privat.

Etter at Black Box teater i november 2018 satte opp teaterstykket «Ways of Seeing», hvor fasaden på huset til Bertheussen og Wara var blitt vist, var det imidlertid slutt på anonymiteten. Opprørt over stykket og over reaksjonene på at hun hadde filmet forestillingen, skrev Bertheussen en kronikk i VG, og hun politianmeldte teateret.

– Jeg var ferdig med teateret, og jeg hadde skrevet min kronikk og hadde anmeldt dem. Men teateret var ikke ferdig med meg, sa Bertheussen.

