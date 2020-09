Tolga-brødrene avventer svar fra staten før beslutning om veien videre

Det opplyser brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal i en SMS til NTB.

Fredag ble det kjent at Tolga kommune avviser brødrenes krav om erstatning på til sammen 3 millioner kroner for at det ble registrert at de hadde psykisk utviklingshemming uten at de har fått diagnosen og deretter satt under vergemål mot sin vilje.

Kommunen begrunnet avslaget med at de har et annet syn på saken enn hva brødrene og deres advokat har, men kommunens advokat Kristian Foss Aalmo ønsket overfor NRK ikke å gå nærmere inn på hva det innebærer siden det inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Kravet om erstatning er også fremmet for staten, men det ansvarlige departementet har foreløpig ikke svart.

VG omtalte saken om de tre brødrene første gang i oktober 2018.

Etter en utredning fikk den ene av brødrene diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014. I februar 2018 ble det fastslått i en utredning at de to andre brødrene ikke har diagnosen.