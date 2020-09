Gunhild Stordalen får lederrolle: – Drømmen min

– Det har vært drømmen min i alle år å kunne bidra med å skape en reell forskjell som gjør verden til et bedre sted. Det at jeg, Gunhild fra Muggerud, får en stemme når de viktigste beslutningstakerne samles er stort, sier Gunhild Stordalen til TV 2.

Under FNs toppmøte neste år står mat og matsikkerhet på agendaen. Nå er det endelig klart at Stordalen får en hovedrolle under møtet.

Hun har i flere år ledet sin egen organisasjon EAT, som jobber for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

– Dette har jeg drømt om siden jeg var barn, og dette er også en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort i EAT, sier hun til TV-kanalen.

– Glad og beæret



Sammen med fire andre har hun fått jobben som en av fem temasjefer. Ifølge E24 skal møte blant annet handle om hvordan verdens matproduksjon må endres for å nå FNs bærekraftsmål.

– Jeg ble ufattelig glad og beæret. Og så gjør det meg stolt at Eat blir sett på som en nøkkelaktør internasjonalt, sier Stordalen til E24.

Mer enn 800 millioner mennesker og til sammen 11 prosent av verdens befolkning er rammet av sult. Økningen av sultne og underernærte mennesker er størst i Afrika.

Vil bygge ustoppelig bevegelse



Stordalen håper at toppmøtet vil gi resultater på lang sikt.

– Slike møter forandrer sjelden verden alene, spesielt i dette politiske klimaet. Målet er derfor å bygge en ustoppelig bevegelse for endring som kan fortsette å vokse lenge etter at toppmøtet er over. På denne måten kan vi oppnå de omfattende endringene verden så sårt trenger, sier Stordalen til E24.

I mars måtte EAT avlyse sitt planlagte matmøte i Stockholm i juni som følge av coronaviruset.

Etter planen skulle 700 ledere ha vært samlet i den svenske hovedstaden for å komme fram til globale endringer til mer klima-, miljø- og helsevennlig matproduksjon.