Elden: – Det har gått prestisje i saken

Advokat John Christian Elden hevder politiet ikke har etterforsket bredt nok når påtalemyndigheten i retten tirsdag sa at tiltalte kan ha hatt medhjelpere som har sendt pakker og brev for henne.

– I noen av tilfellene er det positivt bevist at det ikke er hun som står bak, sier Elden til NTB.

Statsadvokat Frederik Ranke tilbakeviser påstandene om prestisje og sier det ikke er rart at opplysningene om en mulig medhjelper ikke er gitt en større plass i straffesaken.

– Det har aldri vært noen arbeidshypotese at det var samboeren til landets justisminister som sto bak. Først etter den siste hendelsen så man at det ikke kunne være noen andre. Vi har sett etter andre potensielle gjerningsmenn, men uten å finne noen, sier Ranke.

Påtalemyndigheten ser for seg at Bertheussen kan ha fått hjelp til en eller flere av de fem forsendelsene til to journalister og Advokatfirmaet Elden i år, men ikke til de straffbare handlingene i tiltalen.

– Jeg tror det er få straffesaker som er etterforsket så grundig og bredt som denne. Når det gjelder forsendelsene, ser vi at de er skrevet av samme person, og at den personen har begått de påtalte handlingene. Vi mener vi kan knytte Bertheussen til flere av forsendelsene, sier Ranke.

Om mulige medhjelpere sier han at påtalemyndigheten ikke mener en medhjelper til de kriminelle handlingene, men at Bertheussen kan ha fått hjelp til å poste noe mens hun selv har vært i utlandet.