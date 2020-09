Tybring-Gjedde krever et «uvanlig lavt beløp» i erstatning

Under åpningen av rettssaken mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara understreket bistandsadvokat Hermann Skard at verken Christian Tybring-Gjedde eller kona og tidligere samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil berike seg etter hendelsen der de i februar i fjor fikk tilsendt et trusselbrev.

Brevet var brennmerket og påført urin, og teksten var den sammen som i trusselbrevet som ble sendt til Wara.

– Det er ekkelt



Til Nettavisen sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hun reagerer på at brevet var påført urin.

– Det er ekkelt. Det er også overraskende at det er noe man finner på å gjøre, sier hun.

Tybring-Gjedde legger ikke skjul på at hun ble skremt over brevets innhold.

Forsvarer John Christian Elden under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Brevet fremkalte frykt, det var jo hensikten, og det gjorde det. Utover dette ønsker jeg ikke å gi flere kommentarer, sier hun til Nettavisen.

– Vil ikke berike seg



Under et svært kort innlegg sa Skard at ekteparet kunne ha krav på erstatning uavhengig om Laila Anita Bertheussen ble kjent skyldig etter tiltalen eller ikke.

– Christian Tybring-Gjedde har valgt å ikke kreve erstatning. En erstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde er også en erstatning for ham. De vil ikke berike seg på dette, og derfor vil de benytte anledningen til å kreve et uvanlig lavt beløp i erstatning, sa Skard før han la ned påstand om at Laila Anita Bertheussen dømmes til å betale en erstatning på 5.000 kroner.

Ifølge påtalemyndigheten var brevet egnet til å skremme eller påvirke representer for regjeringen eller Stortinget, noe som er et brudd på straffeloven.

Aktoratet presenterte motiv

Statsadvokat Marit Formo under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen som starter i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Aktoratet mener Bertheussen gjorde det hun er tiltalt for fordi et bilde av huset hennes var brukt i teaterstykket «Ways of Seeing». Hun var svært opprørt fordi regissøren og skaperne bak oppsetningen på teateret Black Box i Oslo viste fasaden av huset hennes i Vækerøveien i Oslo.

Det er dette politiet og påtalemyndigheten mener er hennes motiv for alle punktene i tiltalen.

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot sin egen samboer, og mot familien Tybring-Gjedde.

– Tiltaltes hensikt var at det var personer bak «Ways of Seeing» som sympatiserte med teaterstykket som sto bak handlingene, sa aktor Marit Formo i innledningsforedraget.

Den første dagen av den ti uker lange rettssaken går med til partenes innledningsforedrag og gjennomgang av tidsplanen. Siste rettsdag er berammet til 13. november.