Siste mistenkelige brev i Bertheussen-saken for bare en måned siden

Statsadvokat Marit Formo avsluttet sin del av aktoratets innledningsforedrag i saken mot Laila Anita Bertheussen (55) med å fortelle at det i ettertid av hendelsene vinteren og våren 2018 og 2019 også har blitt sendt fem forsendelser de mener den tiltalte står bak.

To av forsendelsene ble sendt til journalister i NRK og Dagbladet, mens tre av dem kom til hennes egen forsvarer, advokat John Christian Elden. Den siste kom til advokatfirmaet for bare en måned siden, 13. august. Pakken, som blant annetinneholdt et hvitt pulver, førte til at hele advokatfirmaet ble evakuert. Saken fikk betydelig oppmerksomhet i mediene.

I retten tirsdag sa Formo at de mener det bare kan være Bertheussen som står bak denne og de fire andre forsendelsene.

– Det er utvilsomt at det er gjerningspersonen i saken som står bak forsendelsene. Det framkommer opplysninger og gjenstander som bare gjerningspersonen i de andre hendelsene kan kjenne til, sier Formo.

– Påtalemyndighetens anførsel er at det er tiltalte eller noen som står nær tiltalte som står bak forsendelsene, fortsatte statsadvokaten.

Formo la imidlertid til at den som eventuelt kan ha hjulpet til med å sende brevene og pakkene, ikke nødvendigvis har visst hva som er blitt gjort.