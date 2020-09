Etterslep i MMR-vaksineringen

Vaksinasjon i skolehelsetjenesten har i stor grad tatt seg opp igjen, men antallet som har fått første dose MMR-vaksine ved 15 måneder, er lavere enn anbefalt, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

MMR-vaksine er en vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder som vanligvis blir gitt i to doser: En når barnet er 15 måneder gammelt og en i elleveårsalderen (6. klasse).

Hittil i år har 35.948 vaksinasjoner blitt satt til anbefalt tid mot 43.542 vaksinasjoner på samme tidspunkt i årene 2017–2019.

– Meslinger er den mest smittsomme barnesykdommen, og flokkbeskyttelse krever en høy vaksinasjonsdekning. Forsinket vaksinasjon fører til økt sårbarhet for smitte og smittespredning dersom man skulle få importtilfeller. Det er derfor viktig at de barna som er over 15 måneder og ennå ikke har fått tilbud om første dose MMR-vaksine, får dette så snart som mulig, sier seksjonsleder Are Stuwitz Berg ved FHI.