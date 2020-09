Retten er i gang med millionbedrageri-saken

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter og politiadvokat Richard Røed deler på å lese opp den 44 sider lange tiltalen som inneholder mange hundre poster om lånebedragerier, skriver Hamar Arbeiderblad.

I løpet av åtte uker skal Hedmarken tingrett behandle en sak der ti menn er tiltalt for bedragerier for 22 millioner kroner og forsøk på bedragerier for ytterligere 40 millioner kroner. Påtalemyndigheten mener handlingene er gjort som ledd i virksomheten til en organisert, kriminell gruppe og at narkogjeld og tilhørende trusler er sentrale elementer i motivet.

Bedrageriene ble begått mot banker og finansieringsinstitusjoner, hovedsakelig i løpet av de to siste årene, ifølge tiltalen.

– Påtalemyndigheten mener at i hvert fall sju av de tiltalte har hatt narkotikagjeld til de to hovedtiltalte, sa aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, til NTB i forkant av hovedforhandlingen.

Saken er så omfattende at den sprenger rammene for hva det er mulig å få til i tinghuset på Hamar. Rettens og dens aktører er derfor blitt tvunget til å flytte inn i større lokaler i Statens hus.