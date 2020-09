Aktor: Bertheussens motiv var teaterstykket «Ways of Seeing»

Laila Bertheussen var svært opprørt fordi regissøren og skaperne av teaterstykket «Ways of Seeing» på Black Box Teater i Oslo viste fasaden av huset hennes i Vækerøveien i Oslo. Det er dette politiet og påtalemyndigheten mener er den 55-årige kvinnens motiv for alle de 15 punktene i tiltalen.

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot sin egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, og mot tidligere samfunns- og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Alt dette, fordelt på seks ulike hendelser fra desember 2018 til mars 2019, mener påtalemyndigheten Bertheussen har gjort fordi hun var opprørt over teaterstykket som ble vist i en periode i november 2018 og ved en enkelthendelse i februar året etter.

– Det vil bli anført at det var teaterstykket som drev tiltalte til å begå de påtalte handlingene. Tiltaltes hensikt var at det var personer bak «Ways of Seeing» som sympatiserte med teaterstykket som sto bak handlingene, sa aktor Marit Formo i innledningsforedraget.

Den første dagen av den ti uker lange rettssaken går med til partenes innledningsforedrag og gjennomgang av tidsplanen. Bertheussen har nektet straffskyld på samtlige av de 15 punktene i tiltalen.