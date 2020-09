Sian og muslimske teologer skal møtes på FN-dagen

– Det som er viktig, er at dialogmøtet ikke skal være et møte hvor vi skal få Sian til å elske islam, men det er et første steg for å øke forståelsen for muslimer og islam, sier Yousuf Gilani (V), kommunepolitiker i Drammen, til Vårt Land.

Etter flere måneders planlegging står Gilani og øvrige medlemmer av arbeidsgruppen klare med datoen for møtet mellom Sian og representanter for ulike muslimske trossamfunn.

Det er satt et tak på 80 publikummere på arrangementet.

– Vi skal ha en likevekt mellom de som sympatiserer med og støtter Sian, og de som ønsker en stemme for islam, sier Gilani.

Det har den siste tiden vært svært opphetede Sian-demonstrasjoner og motdemonstrasjoner både i Bergen og Oslo. I Bergen ble Sian-leder Lars Thorsen angrepet av ungdommer, mens politiet slo hardt ned på motdemonstrantene. I Oslo rev Sian-profilen Fanny Bråten i stykker og spyttet på sider fra koranen under markeringen, som ble arrangert utenfor Stortinget, og 29 demonstranter ble satt i arresten.