Behandlingen av sikringstiltakene i Waras bolig for lukkede dører

Statsadvokat Marit Formoe startet den ti uker lange rettssaken mot Bertheussen med å gå gjennom planen for gjennomføringen. Sentralt i tiltalen mot 55 år gamle Bertheussen er huset til paret i Vækerøveien i Oslo der de har bodd siden de kjøpte det i 2000.

– Etter at Tor Mikkel Wara ble justisminister, satte politiet inn ekstra sikkerhetstiltak på boligen, sa Marit Formoe.

– Som følge av hendelsene som skjedde fra desember 2018 til mars 2019 ble det iverksatt ytterligere tiltak for å trygge Wara og boligen nærmere, sa Formoe, som varslet at sikringen av boligen vil bli et tema under rettssaken.

– Senere kommer vi inn på dette. Dette vil gå for lukkede dører, varslet statsadvokaten.

Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, ble 14. mars pågrepet og siktet av PST for å ha tent på familiens bil fire dager tidligere. Den daværende justisministeren gikk ut i permisjon samme dag. Den 28. mars trakk Wara seg som justisminister.

I etterkant klaget han på sikringstiltakene som var blitt innført og skrev et notat til politiet, som VG omtalte, at overvåkingen var preget av teknisk svikt, manglende kameraovervåking og lekkasjer til mediene.

