Svak oppgang for fastlandsøkonomien i juli

Aktiviteten i norsk økonomi falt brått etter regjeringens innføring av strenge smitteverntiltak 12. mars. I takt med gradvis gjenåpning av samfunnet, økte aktiviteten i mai og juni, og veksten fortsatte også i juli, viser ferske tall fra nasjonalregnskapet til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene er justert for normale sesongsvingninger.

– Det er viktig å huske at juli normalt er en feriemåned. For noen næringer innebærer det vanligvis lav aktivitet, for andre høy. Det er vanskelig å si noe om takten på den økonomiske gjeninnhentingen etter bråstoppen i mars og april basert på juli-anslaget, og tallene må tolkes med forsiktighet, sier SSBs seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Det største bidraget til stigningen kom fra overnattings- og serveringsvirksomhet. Ifølge SSBs overnattingsstatistikk var antall hotell- og campingovernattinger i juli omtrent på normalnivå.

Både treningssentre og svømmehaller åpnet i midten av juni, samtidig som det ble tillatt med arrangementer for inntil 200 personer og reiser til nordiske land. Dette bidro også til et positivt overheng ved inngangen til måneden, skriver SSB. I tillegg ble det også åpnet for utenlandsreiser til EØS og Schengen i midten av juli – noe som medførte økt utenlandskonsum.