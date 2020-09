Far postet overgrepsbilde på Snapchat – pågrepet dagen etter at politiet ble tipset

Snapchat-brukeren hadde nylig lagt til mannen og fikk se bilder og video som han reagerte på. Han filmet disse med sin Ipad og gikk til politiet i Egersund.

Bare 22 timer senere ble faren til jenta på bildene pågrepet i Buskerud, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen har sittet i varetekt siden 22. mai. Hjemme hos ham fant politiet flere tusen overgrepsfilmer og -bilder.

Den lynraske pågripelsen ble gjort fordi politiets Spiderweb-gruppe – et prosjekt for å avsløre seksuelle overgrep mot barn på nett – lynraskt tok grep.

På grunn av sakens alvorlige karakter tok det kun 40 minutter for politiet å få ut mannens IP-adresse fra Snapchat og deretter finne fram til mannen.

Saken er fremdeles under etterforskning, og mannen er foreløpig siktet for voldtekt av barn under 14 år. Ifølge politiet vil siktelsen kunne bli utvidet til grov voldtekt, samt omfatte incest og oppbevaring av overgrepsmateriale.

Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken.