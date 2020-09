Ansatte i 201 butikker kan bli tatt ut i streik lørdag

Torsdag og fredag skal HK og Virke til Riksmekleren etter at forhandlingene brøt sammen 28. august.

Nå har HK klargjort lista over hvem som skal legge ned arbeidet lørdag, dersom partene ikke kommer til enighet, melder FriFagbevegelse.

På lista er 201 bedrifter over hele landet ført opp, blant dem mange Meny- og Coop-butikker, samt byggevarebutikker.

– Vi har forsøkt å ta ut bedrifter som har gått bra under pandemien, og som ikke har permittert ansatte de siste månedene. Det er for å unngå en dobbeltbelastning, sier HK-leder Christopher Beckham til nettstedet.

Øverst på HKs kravliste når de møter hos Riksmekleren torsdag er full lønn under sykdom, noe som blant annet innebærer at bedriften betaler lønn som vanlig når ansatte er sykmeldt og selv sørger for refusjon fra Nav.