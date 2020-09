Tidslinje om Bertheussen-saken

Politiet ransaket og sperret av boligen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i Oslo torsdag 14. mars. Samme dag ble Laila Anita Bertheussen pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste, siktet for å ha tent på parets bil for å vekke mistanke om at en straffbar handling var begått, uten at den var det. Foto: Heiko Junge / NTB scanp Foto: Heiko Junge / NTB scanpix