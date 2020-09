Snart tre uker siden siste coronadødsfall

– Det mest interessante akkurat nå er at det ikke er noen dødsfall, sier lege Jacob Berild ved FHI til NTB. Han følger dødsstatistikken med argusøyne. Men siden slutten av juni har det kun vært meldt om null til to dødsfall i uka. 80 prosent av alle coronadødsfallene har dermed skjedd innen utgangen av april.

– Jeg vil helt klar forvente at letaliteten har sunket, sier Berild. Letaliteten sier hvor mange av dem som har fått en sykdom, som dør av den i løpet av en gitt tidsperiode.

Gått forbi Sverige

Samtidig har smittetallene steget bratt de siste ukene. For første gang siden april er coronasmitten i Norge nå høyere enn i Sverige. De siste sju dagene er det registrert 1,4 nye koronatilfeller per 100.000 innbyggere i Norge mot 1,1 i Sverige, ifølge NRK. I rene tall ble det registrert 454 nye smittetilfeller i Norge i forrige uke, mot 564 i Sverige.

Det siste døgnet ble det registrert 92 nye tilfeller av coronasmitte.

Det verste smitteutbruddet har skjedd i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, der 219 personer har fått påvist coronasmitte den siste uka. Rundt 2.300 personer er satt i karantene etter smitteutbruddet, som har forgreninger til flere andre kommuner i nærheten.

Også Bergen er rammet av et større utbrudd, særlig blant studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH). Der var mandag til sammen 131 studenter smittet. I helgen ble det påvist coronasmitte hos 78 nye personer i Bergen.

Mer testing og bedre rutiner

Men storparten av nysmitten skjer i de yngre aldersgruppene, særlig blant dem mellom 20 og 39 år. Det er en av hovedårsakene til at dødstallet holder seg lavt, sier Berild.

– Vi har foreløpig ikke sett noe særlig til at smitten sprer seg til sårbare grupper, som eldre, sier han.

Til nå har rundt seks av ti coronadødsfall i Norge skjedd på sykehjem.

Situasjonen gjenspeiles også når det gjelder antall sykehusinnleggelser, som har holdt seg relativt stabilt etter sommeren. Mandag var 15 pasienter med påvist covid-19 innlagt på norske sykehus, én mindre enn før helgen. Ingen av pasientene får respiratorbehandling.

Berild tror også at mer omfattende testing og bedre smittevernrutiner har bidratt til å hindre coronaviruset i å komme inn på helse- og omsorgsinstitusjoner.

– Eventuell smitte blir fanget opp langt tidligere, sier han.

Svak økning

I tillegg testes nå langt flere enn før, noe som betyr at man oppdager flere tilfeller.

– Hadde vi testet like mange tidligere, hadde vi oppdaget flere coronasmittede, sier Berild.

Samtidig kan nye utbrudd som man ikke får kontroll på, føre til at smitten igjen brer seg blant eldre og sårbare. Den siste ukerapporten fra FHI viser en svak økning av nye smittetilfeller blant dem over 80 år de to siste ukene.

– Det er viktig å være oppmerksom på dette. Hvis man får en forskyvning av smitten over til disse aldersgruppene, kan vi oppleve en stigning i dødstallene, sier Berild.