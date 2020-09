To nye personer siktet etter bunkerfesten i Oslo, melder VG

Politiadvokat Julie Wangensteen Lien bekrefter overfor VG at politiet også har bestemt seg for å utvide siktelsene, og at de fire nå er siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

Alle de siktede er tilknyttet arrangørrollen.

Wangensteen Lien sier at siktelsen som gjelder skade på kropp eller helse, er tatt ut med bakgrunn i opplysninger fra Oslo universitetssykehus.

Hun opplyser videre at ytterligere utvidelse av siktelsene vil bli vurdert. Videre tas vitneavhør fortløpende, og avhør av de siktede er planlagt.

27 ble kjørt til sykehus

I en pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at de har bedt om at det oppnevnes bistandsadvokater for de mest alvorlig skadde i saken. Det er Oslo tingrett som tar stilling til begjæringen. Politiet har også bedt tingretten oppnevne forsvarere for de fire siktede.

Det var natt til søndag 30. august at alle nødetatene i hovedstaden rykket ut etter at det ble oppdaget en større ulovlig fest i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

To aggregater for strømtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lavt oksygennivå kombinert med et høyt innhold av CO i luften, og i alt 27 festdeltakere ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning.

Flere av deltakerne var bevisstløse og måtte bæres ut under evakueringen av bunkeren, og nødetatene måtte sette i gang livreddende førstehjelp.

Har fått behandling for hjerneskader

Politiet har tidligere opplyst at de mener at nær 200 personer kan ha vært innom festen, som ble holdt i bunkeren som har vært avlåst og stengt.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at flere av festdeltakerne fortsatt var innlagt på sykehus, og at noen har fått behandling for hjerneskade etter kullosforgiftning.

Til NRK gikk avdelingsleder Dag Jacobsen ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus så langt som å si at «episoden kunne ha blitt Norges verste ulykke i fredstid».