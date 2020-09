Nybø kaller Hurtigruten inn på teppet etter bråket om hotellskipet til «Mission Impossible»

Nybø møtte mandag ettermiddag Hurtigruten om bråket rundt skipet som brukes under «Mission: Impossible»-innspillingen.

Stridens kjerne er om bruken av cruiseskipet Fridtjof Nansen som hotell er i strid med loven eller ikke.

– Vi har sagt til Hurtigruten at vår forståelse av loven er at dette kan de ikke gjøre i dag. Men vi har også gitt klar beskjed om at vi gjør en forskriftsendring for å presisere det i loven fremover, sier statsråden til NTB etter møtet.

Også Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet, Sjøoffisersforbundet og Fellesforbundet var til stede på møtet.

MS Fridtjof Nansen ligger til kai i Hellesylt i Møre og Romsdal og benyttes til overnatting i forbindelse med innspillingen av filmen «Mission: Impossible 7».

Nybø viser til at Hurtigruten i sin forståelse av regelverket i praksis har gjort båten til et hotell, hvor folk sover, spiser og bor.

– Min oppfordring til Hurtigruten er at de innretter seg etter det Næringsdepartementet mener er forståelsen av loven, nemlig at de ikke kan drive slik som i dag, sier statsråden mandag.

– Departementet har helt siden 2018 ment at dette er en type virksomhet man ikke kan drive når man har et NIS-registrert skip.

NIS er en forkortelse for Norsk internasjonalt skipsregister. Formålet med den såkalte NIS-loven er å gi bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart.

– Innenfor loven

Selv mener Hurtigruten at selskapet ikke bryter loven, og at Sjøfartsdirektoratet har godkjent utleien av skipet.

– Vi redegjorde for vårt syn og var tydelige på at Sjøfartsdirektoratet har slått fast at vi opererer innenfor loven. Det var et godt møte der vi informerte om hvor vi sto, sier Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten til VG etter møtet.

– Avklarende

Både Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten for lovbrudd.

– Dette var et avklarende møte. Det er på mange måter en lettelse at statsråden er enig i vårt syn om at Hurtigruten har brutt loven, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NTB.

Politiet sa til VG fredag at de mener at mannskapet om bord på skipet må ha arbeidstillatelse for å jobbe på skipet som ligger til kai. Politiet har ikke konkludert i saken, men i verste fall kan det filippinske mannskapet bli utvist og få innreiseforbund til Norge. Hurtigruten kan også bli ilagt et forelegg.

– Nå er det helt tydelig at de ikke har anledning til å drive kreativ kommersiell hotelldrift fra skipene med dumping av norske lønns og arbeidsvilkår. Vi forventer nå at statsråden umiddelbart rette opp i problemene Hurtigruten har rotet seg opp i, sier Eggum.

Selv mener Hurtigruten at selskapet ikke bryter loven.

– MS Fridtjof Nansens utleie som charter til en filmproduksjon er en helt ekstraordinær enkelthendelse. Dette redegjorde vi for i møtet, og vi forholder oss til at Sjøfartsdirektoratet har avklart at vi ligger godt innenfor NIS-regelverket, sier direktør for myndighetskontakt Anne Marit Bjørnflaten.

– Premisset om at Hurtigruten skal drive med hotellskip i konkurranse med norske hoteller, er helt feil. Vi har ingen planer om å skulle starte opp med hotellskip i konkurranse med norske hoteller, og det er heller ikke mulig å booke lugar om bord, sier hun til NTB.

Bjørnflaten avviser at MS Fridtjof Nansen ble valgt for å spare penger, men derimot for å tilfredsstille krav til smittevern.

– Vi vil også lønne mannskapet etter norske vilkår, understreker hun.