Medlem av representantskapet trekker seg etter likestillingskonflikt i Norske Selskab

Kreutzer melder seg også ut av foreningen etter å ha vært en del av mindretallet som vil tillate kvinner i foreningen, skriver han i en melding på Finans Norges nettsider.

Beslutningen kommer som følge av at Kreutzer opplever at saken tar oppmerksomhet bort fra de viktige sakene Finans Norge arbeider med og mener at det ikke kan fortsette.

Likestillingsarbeid

Debatten har blant annet gått rundt om medlemmer kan være for likestilling og mangfold og samtidig være med i en organisasjon som ikke åpner for kvinnelige medlemmer.

– For egen del er problemstillingen aktuell, fordi jeg er for likestilling og er valgt som medlem av representantskapet, primært et tilsynsorgan som normalt møtes to timer fire ganger i året.

Kreutzer viser til at han lenge har arbeidet aktivt for likestilling i sitt virke.

– Som leder i norsk finansnæring de siste 20 årene har jeg aktivt arbeidet for likestilling gjennom trainee-programmer, lederutviklingsprogrammer, programmer for flere kvinnelige styremedlemmer og utallige foredrag, og jeg har bidratt til å øke andelen kvinnelige ledere i organisasjonene jeg har ledet, skriver han.

Opprop

Søndag ble det klart at en rekke kvinner fra nærings- og samfunnslivet har skrevet under et opprop som krever at Norske Selskab åpner også for kvinner.

Oppropet er signert av 27 kvinner fra ulike bransjer i norsk næringsliv, mange i lederposisjoner, skriver Dagens Næringsliv.

– Om dette var en ren bridge- eller leirdueskyteklubb for menn i alle samfunnslag, ville det vært en annen sak. Men dette er en klubb der samtlige av medlemmene representerer viktige roller i næringslivet, og som i lukkede fora har samtaler som på sikt, direkte og indirekte, bidrar med verdifulle nettverk og viktige avgjørelser, sier gründer Isabelle Ringnes (31), som jobber for likestilling i Equality Check.

Fortsatt nei

Senest i vinter, etter at et eget utvalg utredet spørsmålet, sa klubbens generalforsamling nei til å ta opp kvinner som medlemmer.

Morten Thorvaldsen er formann i direksjonen i Norske Selskab og skriver i en tekstmelding til avisen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Norske Selskab er landets eldste klubb, stiftet i 1772 av norske studenter i København.