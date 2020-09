51-åring møter i retten for seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom 14 år

– Vi kan ikke utelukke at det også finnes flere utover dem vi har snakket med, sier etterforskningsleder Helene Vabø Nordhagen til NRK.

Mandag starter den to uker lange rettssaken mot en 51 år gammel mann fra Innlandet i Sogn og Fjordane tingrett. Han er tiltalt for overgrep mot i alt fire jenter under 14 og 16 år, og voldtekt av en kvinne som var i slutten av tenårene. Overgrepene skjedde ifølge tiltalen i perioden 2004 til 2018 – de fleste av dem på Vestlandet.

Han er også tiltalt for å ha oppbevart bilder og videoer på PC og mobil av seksuelle overgrep mot barn.

Politiet kom på sporet av saken etter at en av jentene anmeldte mannen i 2018.

– Hadde hun ikke kommet og anmeldt dette, så hadde vi ikke kommet i kontakt med de andre som er fornærmet i saken. Uten henne hadde det ikke vært en sak per i dag, sier politiadvokat Christine Wisløff.

Mannen har sittet i varetekt siden 2018, men nekter ifølge forsvarer Ivar Hauge for overgrepene.

– Han erkjenner ikke straffskyld på noen av punktene i tiltalen. Han har opplevd det som belastende. Han har gitt uttrykk for at det har vært tungt å sitte i varetekt så lenge, sier Hauge.