Høye besøkstall på nye Deichman i sommer

I juli og august 2019 hadde det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg 49.000 besøk. I samme periode i 2020 hadde det nye hovedbiblioteket i Bjørvika 387.000 besøk, opplyser biblioteket i en pressemelding.

– Deichman Bjørvika har vist seg å være enormt populært i sommer. For å ivareta smittevernet slipper vi inn maks en tredel av det biblioteket egentlig har kapasitet for. Likevel ser vi altså at oslofolk strømmer til, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Oslos nye hovedbibliotek åpnet 18. juni 2020. Utlånet fra Deichman Bjørvika i juli og august 2020 var også 74 prosent høyere enn fra det gamle hovedbiblioteket i samme periode i fjor.

I løpet av årets første måneder har til sammen 24.598 oslofolk skaffet seg bibliotekkort på Deichman. I 2019 var tallet 16.696.

Økningen i antall nyregistrerte lånere kommer til tross for at det gamle Deichman Hovedbiblioteket stengte i desember 2019 og at alle bibliotekene måtte holde koronastengt fra midten av mars til starten av juni 2020.