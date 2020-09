Coronautbruddet: Ordfører vil vurdere anmeldelse av menighet

Smittetallet totalt er nå oppe i 75 konstatert smittede i Sarpsborg og 137 i Fredrikstad. Søndag fant man fram til 25 nye coronasmittede i Sarpsborg, mens tallet for Fredrikstad er fem nye smittetilfeller. Totalt har smittetallet passert 200.

Nærmere 1.000 personer var søndag fremdeles i karantene i Fredrikstad, får NTB opplyst, mens tallet for Sarpsborg var 571 personer. Begge steder er coronautbruddet knyttet til den muslimske feiringen i Skjeberg i forrige uke.

– Alle fem smittetilfeller søndag kan spores til dette utbruddet, opplyser kommunikasjonssjef Eivind A. Fjellstad i Fredrikstad kommune til NTB.

Søkte, men fikk avslag sent

Forstander Sadiq Baker Alezairjawi i det sjiamuslimske trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold sier til Dagbladet at menigheten sendte søknad til Sarpsborg kommune i forkant om å holde samlinger i lokalene i Skjeberg forbindelse med høytiden ashura.

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen Evje (Ap) sier til Dagbladet at lokalet ikke er godkjent til forsamlingslokale. Eiendommen er opprinnelig en tomannsbolig med garasje og verksted.

– Og hvis det hadde vært godkjent, så hadde det vært for bare 20 personer. Vi har forstått at det var 170 personer samlet der, sier ordføreren.

Forstanderen sier at mellom 110 og 130 mennesker var i huset den aktuelle dagen.

– Vi sendte søknad til Sarpsborg kommune før den store feiringsdagen 29. august i høytiden ashura. Avslaget fra kommunen kom 2. september. Vi brukte huset 29. august fordi leieavtalen i Fredrikstad til det gamle samlingsstedet der var gått ut, sier Alezairjawi.

Han forteller at han selv og flere andre i menigheten som har fått påvist covid-19-smitte, ikke har merket at de er smittet.

– Det er det som er det skumle. Mange av våre medlemmer som har fått konstatert smitte, har ikke merket noe. Slik sett er vi ofre selv. Det må ha kommet fra et sted, sier forstanderen til Dagbladet.

Vurderer anmeldelse

Sarpsborg-ordføreren sier de vurderer om de må anmelde den muslimske menigheten.

– Vi må gjøre en vurdering om arrangøren av dette arrangementet har opptrådt klanderverdig. Blir det påvist brudd på smittevernloven, må vi vurdere en anmeldelse, sier ordføreren til TV 2.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG og NRK at smitteutbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad er det største i Norge siden våren.

– Jeg tror det vil ta flere uker å få full kontroll på dette og slå dette utbruddet helt ned, sier Nakstad.

- Stor risiko

Nakstad tror ikke vi står overfor en situasjon hvor det er mye skjult spredning.

– Dette er nok det største utbruddet siden vi fikk kontroll på pandemien i vår. Det rammer flere kommuner samtidig, og selv om disse kommunene gjør en kjempejobb med å smittespore, og laboratoriene analyserer mange prøver, så er det ganske stor risiko for at man ikke fanger opp alle smittetilfellene. Da kan det bli nye smitteklynger og så kan dette utbruddet dra litt ut i tid, sier Nakstad.

Ikke nedstenging

I Sarpsborg svarer kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman slik på spørsmål om nedstenging kan bli aktuelt:

– Det er kommuneledelsen som tar slike avgjørelser basert på faglige råd. Men foreløpig har det ikke vært behov for det. Så lenge vi har kontroll over smitteveiene, setter vi inn målrettede tiltak med karantene av nærkontakter, sier kommuneoverlegen til NTB.

I Sarpsborg er et smittesporingslag på 25 personer i tillegg til de seks kommuneoverlegene i gang med å spore opp smittede og deres nærkontakter, i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet og Fredrikstad kommune.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård sier til NTB at nedstenging av kommunen ikke er aktuelt per i dag.

– Nei, så lenge vi har full oversikt over smittetilfellene er det ikke et relevant tiltak. Det har vi støtte for fra Folkehelseinstituttet, sier Nygård, men presiserer at dersom man ser at smitten slipper mer løs i samfunnet, vil det bli en ny vurdering.