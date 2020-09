Coronautbruddet: Verken Sarpsborg eller Fredrikstad stenger ned foreløpig

Smittetallet totalt er nå oppe i 66 konstatert smittede i Sarpsborg og 137 i Fredrikstad.

Nærmere 1.000 personer var lørdag kveld satt i karantene i Fredrikstad, får NTB opplyst, mens tallet for Sarpsborg var 500 personer lørdag. Begge steder er coronautbruddet knyttet til en muslimsk feiring i Skjeberg i forrige uke.

– Alle fem smittetilfeller søndag kan spores til dette utbruddet, opplyser kommunikasjonssjef Eivind A. Fjellstad i Fredrikstad kommune til NTB.

Ikke nedstenging

I Sarpsborg svarer kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman slik på spørsmål om nedstenging kan bli aktuelt:

– Det er kommuneledelsen som tar slike avgjørelser basert på faglige råd. Men foreløpig har det ikke vært behov for det. Så lenge vi har kontroll over smitteveiene, setter vi inn målrettede tiltak med karantene av nærkontakter, sier kommuneoverlegen.

I Sarpsborg er et smittesporingslag på 25 personer i tillegg til de seks kommuneoverlegene i gang med å spore opp smittede og deres nærkontakter, i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet og Fredrikstad kommune.

Det er i utgangspunktet tre smitteoppsporere og en kommuneoverlege på vakt hver dag, og behovet for flere vurderes fortløpende.

– Først ringer vi de positive, og så til deres nærkontakter. Vårt inntrykk er at de vi ringer er ærlige og vil hjelpe, og er takknemlige for at vi ringer. De ønsker å bidra til å stoppe smittespredningen, sier kommuneoverlege Jenseg Bergman til NTB.

Heller ikke i Fredrikstad

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård sier til NTB at nedstenging av kommunen ikke er aktuelt per i dag.

– Nei, så lenge vi har full oversikt over smittetilfellene er det ikke et relevant tiltak. Det har vi støtte for fra Folkehelseinstituttet, sier Nygård, men presiserer at dersom man ser at smitten slipper mer løs i samfunnet, vil det bli en ny vurdering.

Kommunen vurderer smittesituasjonen og tiltak fra time til time, dag for dag. Søndag ettermiddag er ikke nedstenging vurdert som aktuelt. I stedet satser man på testing, smittesporing, karantene og isolasjon.