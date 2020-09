Høie avviser at regjeringens Sverige-råd er tvetydige

Overfor Dagbladet avviser Høie at regjeringens reiseråd om Sverige er tvetydige, slik flere nordmenn på svenskehandel ga uttrykk for i TV-reportasjer fra Sverige i helgen.

De mente at dersom man ikke vil at nordmenn skal reise, burde regionene ha blitt holdt røde, fremgår det av et TV 2-innslag.

– Jeg tror de fleste innerst inne vet når en reise er unødvendig. Vi må huske at vi må jobbe oss gjennom pandemien sammen. Da handler det ikke bare om hva som er lov, men også om hva som er klokt, sier Bent Høie til Dagbladet, og kommer også med følgende «advarsel» til grensehandlerne:

– Hvis man likevel velger å dra, må man må være veldig bevisst på at det er en økt risiko for å bli smittet og smitte andre etter en slik reise. Man må også huske på at man ikke skal besøke eldre på institusjon før det har gått ti dager etter en slik reise.