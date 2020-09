– Det dreier seg om en kamp for å overleve for mange distriktssamfunn. Det går jevnt og trutt feil vei, en jevn strøm av folk som trekker inn mot byene, mener leder for partiets programkomité, Marit Arnstad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix