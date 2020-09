Helsedirektøren er redd vi glemmer alvoret

Han er bekymret for at folk glemmer alvoret.

– Selv om jeg tror mange i Norge opplever at de har det ganske bra nå, så må vi opprettholde at dette er en veldig alvorlig sykdom som har potensial for å ta livet av titusener av mennesker. Hundretusener av mennesker i Norge kan bli alvorlig syke, sier sjefen for Helsedirektoratet til NTB.

Han minner om at skolebarn kan miste skole- og fritidstilbudet sitt og at arbeidslivet kan bli veldig hardt rammet hvis mange blir borte fra jobb.

– Helsevesenet blir belastet og det kan ha konsekvenser for andre pasientgrupper, ikke bare de Covid-syke, sier Guldvog.

Urolig

Den eneste muligheten vi har for å kunne åpne mer for kulturliv og idrett og øvrige fritidsaktiviteter er at vi har et lavt smittepress, påpeker Guldvog, som oppfordrer alle til å følge smitterådene.

Han er urolig for at det at det går såpass bra i Norge, gjør at folk tar lettere på situasjonen.

– Jeg vet om mange som nå har det vanskelig på grunn av coronaen, men det er viktig å vite at vi kunne hatt det mye verre og det er nettopp tiltakene vi har som gjør at vi nå har rimelig kontroll.

Mange er bekymret

Ifølge en fersk undersøkelse oppgir 39 prosent at de er bekymret for å bli coronasmittet. Det er omtrent en like høy andel som i mars, ifølge Opinion, som gjennomfører undersøkelsen kalt Norsk koronamonitor. Det er imidlertid lavere enn i midten av august, da 46 prosent sa de var bekymret for å bli smittet.