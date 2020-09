Væpnet politi rykket ut etter masseslagsmål i Trondheim

Politiet fikk melding fra flere vektere ved 17-tiden lørdag ettermiddag om at det hadde brutt ut et masseslagsmål mellom 10–15 personer inne på Sirkus Shopping like ved Leangen i Trondheim.

– Beskjeden vi fikk var at en av dem skulle ha kniv og derfor ble det gitt ordre om bevæpning. Da politiet kom fram var imidlertid slåsskampen over og ungdommene, som var fra midten av tenårene og opp til midten av 20-årene, var på vei vekk, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ingen personer skal ha kommet til skade i slagsmålet. Politiet har startet etterforskning av hendelsen og jobbet lørdag kveld med å avhøre personer på stedet.