Det dreier seg om 15 ansatte, 2 pasienter og 1 pårørende, skriver Adresseavisen.

– Så langt vi kan se, får ikke dette vesentlig driftsmessige konsekvenser. Det er mulig at noen planlagte operasjoner må gjøres på et annet tidspunkt, men det er det for tidlig å si noe om, sier fagdirektør Runa Heimstad.