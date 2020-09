46-åring tiltalt for voldtekter og overgrep mot seks kvinner

To av de unge kvinnene som ble voldtatt hjemme i mannens bolig i Oslo sentrum, var ute av stand til å motsette seg handlingene fordi de sov eller var sterkt beruset, framgår det var tiltalen.



Ytterligere en fornærmet klarte ikke å motsette seg handlingen fordi hun ble holdt nede og var passivisert av sterk frykt, ifølge gjerningsbeskrivelsen.

Det har ikke lyktes NTB å få svar fra forsvareren, advokat Gunhild Lærum, på spørsmål om hvordan mannen stiller seg til tiltalen

Saken kommer opp for Oslo tingrett onsdag. Retten har satt av sju dager til hovedforhandlingen.

Mannen er tiltalt for forhold som skal ha funnet sted fra 2016 og fram til i fjor. To av de fornærmede ble utsatt for grove seksuelle handlinger på et utested i hovedstaden.

En kvinne klarte å gjøre så kraftig motstand at han måtte gi opp forsøket på å voldta henne, ifølge tiltalen.

46-åringen er også tiltalt for å ha oppbevart mindre mengder narkotika i leiligheten sin da politiet aksjonerte rett før jul i fjor.