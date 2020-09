Det vekker reaksjoner at SIAN-leder Lars Thorsen fikk navngi hvilke muslimer han ville sende ut av Norge da han gjesten Debatten på NRK i går. Lena Larsen er blant dem som reagerer. Til VG forteller hun at hun vil klage programmet inn til Kringkastingsrådet.

Larsen er gift med Basim Ghozlan, tidligere leder i Islamsk Råd og forstander i Rabita-moskeen i Oslo, som var blant muslimene Thorsen nevnte.

- Det kan ikke stå uimotsagt at mennesker blir mistenkeliggjort og skal deporteres. Jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendig å bruke mennesker som ofre for å få frem SIAN sitt poeng, sier Larsen til VG.

Redaktør i nyhetsdivisjonen i NRK, Knut Magnus Berge, forsvarer utspørringen overfor VG.

- Vi hadde en debatt for yttergrensen av ytringsfriheten, og synes det var et poeng å ettergå hva SIAN egentlig står for. I den sammenheng kom det frem noen navn på offentlige personer han mener må interneres og deporteres, og det mener vi var illustrerende for hvor ytterliggående deres meninger er, sier Berge til VG.

Kampanje har vært i kontakt med MDG-politiker Shoaib Sultan, som også var blant personene Thorsen nevnte. Han er mest kritisk til hvordan tematikken ble håndtert av gjestene senere i sendingen, inkludert justisminister Monica Mæland, og at ingen brukte ytringsfriheten sin til å ta til motmæle mot det SIAN-lederen hadde sagt.

- Hva synes du om NRKs rolle her?

- Jeg er fortsatt usikker på om jeg synes det er greit å gi SIAN en plattform, men når man først har dem der, synes jeg Fredrik Solvang gjorde en helt grei jobb, sier han til Kampanje.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)