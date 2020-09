111 nye registrerte koronasmittede

Det var ved midnatt registrert 11.231 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 111 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 197 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Supertanker-brann under kontroll

Brannen på supertankeren MT New Diamond utenfor Sri Lanka er under kontroll, men fortsatt ikke slukket, opplyste landets marine i dag.

Den 330 meter lange Panama-registrerte tankeren var på vei fra Kuwait til India med 2 millioner fat olje om bord. Det oppsto en eksplosjon i et maskinrom og brøt ut brann da den var om lag 70 kilometer sørøst for Sri Lanka. Et besetningsmedlem mistet livet og en annen person ble skadd. De øvrige 21 er uskadd.

To menn knivstukket i Trondheim

Politiet har fått melding om at to menn er funnet knivstukket på to ulike steder i Trondheim, en på Møllenberg og en på Solsiden. Situasjonen betegnes som er uavklart.

Politiet meldte om saken ved 5-tiden natt til lørdag. Politiet, som har bevæpnet seg, har vært i kontakt med begge ofrene.

Høyre størst, men rødgrønt flertall

Høyre går forbi Ap på septembermålingen til Nationen og Klassekampen, men fortsatt er det så vidt rødgrønt flertall. Både MDG og Rødt faller under sperregrensa.

Oppslutningen på målingen utført av Norfakta er som følger: Rødt 3,3 (-0,8), SV 8,1 (+0,8) Ap 24,7 (-1,9), Sp 13,4 (+0,2), MDG 3,5 (-2,6), KrF 4,1 (+0,5), Venstre 2,9 (+0,4), Høyre 25,6 (+2,1), Frp 12,8 (+0,3) og andre 1,7 (+0,1).

Mangel på dødsattester

Koronapandemien har rammet Mexico så hardt at flere delstater begynte å gå tomme for dødsattester i forrige måned. En million nye attester er nå trykket opp, opplyser landets myndigheter.

Mexico har det fjerde høyeste koronarelaterte dødstallet i verden. Ved 5.30-tiden i dag morges var det registrert 66.851 dødsfall siden pandemiens utbrudd og 623.090 påviste smittetilfeller i landet.

Politi måtte tømme festgate

Dansk politi måtte rydde den kjente utelivsgaten Jomfru Ane Gade i Aalborg for mennesker i går kveld for å redusere risiko for koronasmitte.

Nattklubber og barer holdt fortsatt åpent, mens det var folk som sto i kø utenfor utestedene, som fikk beskjed av politiet om å forlate gaten, skriver Nordjyske.