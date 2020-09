Høyre størst, men rødgrønt flertall på ny måling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 25,6 prosent på målingen, som er utført av Norfakta. Partinestleder Bent Høie synes det er hyggelig og inspirerende.

– Det sier meg at vi må jobbe hver eneste dag framover for å sørge for at vi fortsatt har et borgerlig flertall etter valget i 2021. Det er også fullt mulig, sier han til Klassekampen.

Knepent flertall

Hvis meningsmålingen hadde vært valgresultat, ville Ap, Sp og SV til sammen ha fått 85 stortingsmandater – akkurat det som trengs for flertall.

Ap får en oppslutning på 24,7 prosent, noe partinestleder Bjørnar Skjæran ikke er fornøyd med. Han håper at framleggingen av et nytt partiprogram vil skape en entusiasme som løfter partiet.

– Så er dette også en måling som viser flertall for vårt regjeringsalternativ med Ap, Sp og SV, sier Skjæran.

Den konstellasjonen er ikke hva Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum foretrekker.

– Jeg gjentar det jeg sa før valget i 2017, at vi arbeider for en Ap-Sp-basert regjering, sier han til Nationen.

KrF over sperregrensa

Oppslutningen for partiene er som følger (med endring fra augustmålingen i parentes): Rødt 3,3 (-0,8), SV 8,1 (+0,8) Ap 24,7 (-1,9), Sp 13,4 (+0,2), MDG 3,5 (-2,6), KrF 4,1 (+0,5), Venstre 2,9 (+0,4), Høyre 25,6 (+2,1), Frp 12,8 (+0,3) og andre 1,7 (+0,1).

Målingen er gjennomført 1. og 2. september, og 1.000 personer er spurt. Feilmarginene ligger mellom 0,8 og 2,7 prosentpoeng og er som vanlig størst for de store partiene.