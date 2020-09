Vollviks ektefelle nekter avhør og straffskyld

Det sier advokat Brynjar Meling, som bistår forretningskvinnen fra Bergen, til NTB. Han er sterkt kritisk til politiets måte å håndtere saken om ompakking av munnbind på og kaller det uprofesjonell framferd.

– De oppsøkte henne, en lovlydig dame, hjemme. De kom inn på badet hennes tirsdag morgen og oppførte seg som de gjorde ut ifra noen munnbind. Så er det ikke fornuftig å gå i noe avhør før saken kommer inn i sine rette proporsjoner. Hun er helt overbevist om at her er det ikke begått noe straffbart forhold og at hun nå venter til saken kommer ned på et edruelig nivå, sier Meling.

Anita Vollvik er i likhet med mannen, gründer Idar Vollvik, siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr og risikerer bøter eller fengsel i opptil to år dersom de blir tiltalt og kjennes skyldig i om de forsettlig har feilmerket ikke-medisinske munnbind om til medisinske munnbind.

En formalitet

– Jeg tror siktelsen bare er en formalitet fordi politiet har tatt telefonen hennes. Hun er klar på at det ikke er begått noe straffbart og avviser i det hele tatt at det er skjedd noe straffbart eller at noen andre skal ha begått noe slikt i denne driften, sier Meling.

Politiadvokat Sigrid Sulland leder etterforskningen i saken, men svarte ikke på henvendelser fredag kveld. Hun uttalte onsdag at politiet ikke hadde tenkt å avhøre Anita Vollvik og heller ikke vil pågripe henne slik det ble gjort med ektemannen. Idar Vollvik måtte overnatte på glattcelle hos politiet etter at politiet ikke anså seg ferdig med avhørene av ham tirsdag.

– Hvis noe er feilpakket eller på annen måte er påført feil merking, så sier hun det må være en misforståelse. Men hun sier også at hun tviler på at det kan ha skjedd ettersom de har vært svært nøye på å pakke etter reglene, sier Meling.

Mobil og PC

Overfor E24 sier også Idar Vollvik mye av det samme som advokat Brynjar Meling om siktelsen mot ektefellen.

– Fordi de (politiet red.anm.) hadde behov for å lese av telefon og datamaskiner og sånne ting. Så det tror jeg, det forsto jeg på politiet var mer formalia for å kunne gjøre beslag, sier Vollvik og opplyser at politiet både har beslaglagt datamaskin og mobiltelefon.

– Vi har gitt ut alt. Vi har ingenting å skjule.

I intervju med både TV 2 og NRK fredag forklarte Idar Vollvik hvordan virksomheten med salg av munnbind foregikk i Vivo AS og Ludo Store. Han innrømmet at de har pakket om munnbind fra 50-pakninger til 10-pakninger.

– Det er jo ikke noe kriminelt. Men vi har gjort feil. Vi har tatt for lett på blant annet merking, sier han.

Kan minske tillit

Legemiddelverket svarte fredag med at de aldri tidligere har opplevd å ha sett at noen skal ha pakket om ikke-medisinske munnbind og merket dem som medisinske munnbind. De vurderer saken mot Vollvik som alvorlig.

– Ommerking som fører til at produktene blir feilmerket er det klart alvorligste. Det betyr at utstyret utgir seg for å være noe det ikke er, noe som rokker ved tilliten til medisinsk utstyr og sikkerheten til brukerne , sier enhetsleder Tove Jahr i Legemiddelverket til Bergens Tidende.