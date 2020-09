Bil kjørte inn i bygninger og 20 biler i Oslo

Politiet i Oslo har rykket ut med flere patruljer etter at en bil har kjørt inn i rundt 20 biler samt flere bygninger på Frogner. En person er skadd. Foto: Privat / NTB scanpix

Ifølge politiet skal bilføreren være meget beruset og har hatt stor hastighet på bilen.

– Vi fikk inn ganske mange nødtelefoner. Det er en bil som har kjørt helt villmann i minst 20 biler og flere bygninger , blant annet en Joker-butikk, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli i Oslo politidistrikt til VG.

– Vi har pågrepet en mann i 50-årene som kjørte bilen, sier operasjonslederen til NTB.

Ifølge det vitner har opplyst til NTB, skal mannen ha kjørt inn i en butikk og deretter fortsatt å kjøre på fortauet langs husveggen og truffet de bilene som sto parkert der.

Ingen villet handling

– Det hele skal ha startet i Briskebyveien og fortsatt i Niels Juels gate og Meltzers gate før ferden stoppet ved at han kolliderte i Niels Juels gate. Vi har ingen grunn til å tro at dette var en villet handling, understreker Stokkeli.

Han bekrefter at politiet først rykket ut med mange patruljer nettopp fordi de fryktet at det kunne dreie seg om at påkjørslene ble gjort med vilje, men sier at dette ikke lenger er sannsynlig.

Stokkeli mener det hele kunne ha gått mye verre og sier politiet fryktet at mange kunne ha blitt skadd, men så langt ser det ut til at kun én person har fått lettere skader.

Mange vitner og videoer

– Det er mange vitner til hendelsen og den er også filmet av flere. Politiet foretar nå vitneavhør og tekniske spor på stedet, sier Stokkeli.

Ifølge en video som VG har fått tilgang til, skal føreren ha blitt dratt ut av bilen av flere forbipasserende personer. Det er tydelig at føreren setter seg til motverge og personene rundt bilen bruker tilsynelatende mye kraft for å få ham ut.

Til Dagbladet forteller et vitne at mannen var helt rabiat og at fire personer satte seg på ham etter at han var dratt ut av bilen.

Ifølge VG er bilen leaset gjennom et selskap. De har snakket med en leder i selskapet som opplyser at de har flere ansatte som disponerer biler i og utenfor arbeidstiden.