Biskop beklager sogneprests konfirmasjonstale

Reaksjonene på sogneprest Bjarne Gustads tale til ungdommene har vært sterke, og nå beklager biskopen i Nord-Hålogaland uttalelsene. Samtidig blir sognepresten kalt inn på teppet.

– Jeg tar avstand fra budskapet presten kom med i gudstjenesten, det er ikke i tråd med hva kirken står for. Jeg vil beklage overfor konfirmantene og deres familier og gjester, sier biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland i en pressemelding.

Støttes av Preses

Biskopen har støtte fra Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit.

– Biskopen i Nord-Hålogaland håndterer nå denne saken i tråd med kirkens prosedyrer, sier han.

Sognepresten holdt nærmest en tordentale for ungdommene hvor han blant annet advarte mot at ekteskap med samme kjønn var mot Guds skaperordning, at Norge har en «ugudelig lov» som gjør det lovlig å ta abort, og hvor han advarte mot kvinnelist og at kvinner har et særlig ansvar for utroskap.

– Kan ikke beklage Guds ord

Overfor Vårt Land står imidlertid Gustad fast på sitt.

– Man kan ikke beklage Guds ord. Det går ikke an. Det står fast. Gud er uforanderlig og evig, sier han til avisen.

– Hva tenker du om at biskopen beklaget på dine vegne?

– Det må stå for hans egen regning. Det forstår jeg ingen ting av. Det handler nok om sårede følelser og sånne ting, sier han.