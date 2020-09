Lindmo lukker dørene for publikum: - Det er med tungt hjerte vi har tatt beslutningen

I midten av mars, under nedstengningen av Norge, skrev Kampanje om at NRK droppet publikum under innspillningen av programmer som «Nytt på nytt», «Lindmo»og «Alle mot 1».

Med andre ord ble en hver vits fortalt under «Nytt på nytt» møtt med øredøvende stillhet i TV-studio – heller enn rungende latter – slik TV-publikummet vanligvis er vant med.

NRK kan nå melde om at publikum - og forhåpentligvis latteren - er tilbake i studio når «Nytt på Nytt»-sesongen sparkes i gang 21.30 på NRK fredag.

Det er programleder Bård Tufte Johansen strålende fornøyd med.

- Det var rart og underlig å ikke ha publikum i studio, så vi gleder oss til å få folk i salen igjen. Selv om de er så få at vi kanskje kommer til å føle at vi er under middels populære, sier programlederen til Kampanje.

Publikum blir denne gangen langt mindre enn før koronapandemien nådde Norge - ettersom «Nytt på Nytt»-redaksjonen følger myndighetens anbefalinger om smittevern, har de kun plass til 37 publikummere i salen, heller enn 170, slik de vanligvis har.

- Slippes inn i små puljer

- Vi følger nøye med på myndighetenes råd og har derfor valgt å åpne for et begrenset antall publikummere som overholder de avstandsreglene som gjelder. Vi gleder oss til å ha folk på besøk som vi kan underholde, sier prosjektleder i NRK Kjetil Kooyman til Kampanje.

Videre sier han at redaksjonen også følger en rekke smittevernstiltak under produksjonen.

- Blant annet venter publikum utendørs og slippes inn i mindre puljer etter å ha fått en dusj med håndsprit. Vi er også veldig nøye med avstand, håndvask og desinfisering både i studio og i redaksjonslokaler, sier han.

Kooyman sier at han ikke har full oversikt over hvor mange billetter som er solgt til innspillingen av første episode.

- Vi regner med at det blir fullt når det er såpass få plasser som er tilgjengelig. Vi har som regel fullt når det er 170 plasser også, sier han.

- Beslutningen er tatt med tungt hjerte

Prosjektleder i NRK, Trine Sollie, sier til Kampanje at de elsker publikummet sitt, og at det betyr mye for redaksjonen å ha en full sal under sendingene av Lindmo.

- Derfor er det med tungt hjerte vi har besluttet å sende uten publikum denne sesongen. Dagens helt nødvendige krav til smittevern er ikke forenelig med 200 publikummere til stede i vårt studio, men vi gleder oss til å kunne åpne dørene igjen så snart det er forsvarlig, sier hun.

- Jeg har bestemt meg for å omfavne og like at pandemien gir oss stadig nye forutsetninger å jobbe under, og ser på begrensningene som kilde til fornyelse og avveksling – både for oss som lager tv og de som ser på, sier programleder Anne Lindmo til Kampanje.

- Jeg elsker å fylle salen med publikum fordi det gir masse heftig energi i rommet – nå, med tomme tribuner øyner vi mulighet for å lage enda mer intense og fokuserte intervjuer fordi gjestene ikke blir distraherte eller nervøse av at rommet er fullt av folk. Vi har gjort en del små justeringer for å optimalisere studioet vårt for å passe nettopp til dette, og jeg er helt trygg på at vi skal klare å levere en kanonbra sesong, avslutter hun.

