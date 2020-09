Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef

Det ble avgjort i statsråd fredag, der kontreadmiralen samtidig ble utnevnt til viseadmiral.

Han har lang fartstid fra Sjøforsvaret og har gått gradene i Forsvaret siden 1983. Stensønes har også vært sjef for operasjoner ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Stensønes tiltrer som etterretningssjef i løpet av høsten.

– Jeg vil takke for tilliten, dette er en utfordring jeg gleder meg veldig til, sier Stensønes i en pressemelding.

Viseadmiralen overtar som etterretningssjef etter generalløytnant Morten Haga Lunde, som går av med pensjon før nyttår.

Stensønes har vært sjef for Sjøforsvaret siden 2017. Han fikk dermed en framtredende rolle i håndteringen av fregatten Helge Ingstads forlis i 2018.

I vår vedtok Stortinget en ny etterretningslov. Den blir nå en sentral del av rammene for den nye e-sjefen.

– Det blir selvsagt en sentral oppgave å operasjonalisere dette, slik at Etterretningstjenesten har et robust system for å løse oppgavene som er beskrevet i loven. Samtidig må vi sikre at begrensningene og kontrollsystemene fungerer godt, sier Stensønes.