Politiet etterforsker mistenkelig barnedødsfall i Trøndelag

I en pressemelding skriver Trøndelag politidistrikt samtidig at de ikke har noen mistenkte i saken.

Det var familien selv som meldte om dødsfallet fredag morgen. Ifølge NRK skal spedbarnet være to måneder gammelt.

Adressa skrev fredag formiddag at politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig.

Trøndelag politidistrikt viser i pressemeldingen til at et rundskriv fra Riksadvokaten fra 2011 sier at alle uventede dødsfall for personer under 18 år etterforskes, for å avklare hva som kan være årsaken.

Rådmannen i den aktuelle kommunen opplyser til Adresseavisen at kommunen bistår med psykososialt kriseteam.