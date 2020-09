Norwegian: Ni av ti passasjerer borte

Trafikktallene for august er kraftig påvirket av reiserestriksjoner og lavere etterspørsel som følge av koronapandemien, fastslår Norwegian.

– Etterspørselen etter billetter påvirkes fortsatt raskt av endringer i myndighetenes reiserestriksjoner. Vi tilpasser rutenettet vårt kontinuerlig for å møte disse endringene, men det er ingen tvil om at koronasituasjonen og stadig nye reiseråd gjør det krevende å planlegge, sier konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding fredag morgen.

Norwegian gjenåpnet 76 ruter og satte ytterligere 15 fly tilbake i drift 1. juli. Men stadig vekslende reiserestriksjoner og reiseråd har gjort det nødvendig å justere ruter fortløpende, og total kapasitet var fortsatt ned 94 prosent i august.

Fyllingsgraden i flyene lå på 62,1 prosent, ned 27,9 prosentpoeng.

Norwegian-sjefen etterlyser nå ny krisehjelp fra myndighetenes side.

– Den langvarige krisen som har rammet alle deler av luftfarten, fortsetter å skape usikkerhet i alle markeder, noe som gjør at det er helt avgjørende med tilstrekkelig likviditetsstøtte for å beskytte reiselivet, arbeidsplasser og kritisk infrastruktur i Norge over en lengre periode, sier Schram.