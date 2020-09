Islamsk Råd vil ikke at koranbrenning skal dekkes av ytringsfriheten

Ifølge Klassekampen kommer Islamsk Råd Norge (IRN) med synspunkter på koranbrenning i et innspill til regjeringens arbeid med en handlingsplan mot muslimhat. Denne planen er ventet senere i høst.

IRN mener at de som forsvarer brenning av Koranen, overser konteksten med diskriminering, trakassering og forfølgelse av muslimer i flere land.

– Det er ikke en ytring når man brenner eller skjender en koran med intensjon å provosere. Det er å spre hat og splittelse i samfunnet, sier IRN-leder Abdirahman Diriye.

Han understreker at de er for ytringsfrihet.

– Men vi mener like fullt at vi må diskutere hva ytringsfriheten skal brukes til. Vi mener den skal brukes til å søke sannhet og fremme menneskerettigheter og et godt samfunn for alle. Ikke til å mobbe og sjikanere utsatte grupper og minoriteter. Det er uheldig når ytringsfriheten misbrukes til uedle formål og krenking av andres menneskeverd, sier Diriye.