Strålevernet skal sjekke sikkerheten ved atomreaktor

Det skal gjennomføres tilsyn ved reaktoren neste uke, melder NRK.

I vår ble det avdekket at det hadde foregått forskningsjuks ved anlegget ved minst fire tilfeller på 1990- og tidlig 2000-tallet. Forskere ved Institutt for Energiteknikk hadde manipulert resultater blant annet ved å endre temperatur- og trykkmålinger slik at de framsto som mer gunstige enn de egentlig var. Disse resultatene ble levert til atomkraftkunder i Japan, Canada, USA og Frankrike.

Ifølge NRK kan manipuleringen ha vært mer omfattende enn først antatt.

– Dataene som ble manipulert, kan ha hatt effekt på reaktoren. Men det er fortsatt usikkert. Det betyr at vi blir enda mer opptatt av resultater og funn, og derfor kjører vi tilsyn, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Selv om reaktoren er besluttet nedlagt, er den fortsatt definert som aktiv og fullt bemannet. Direktoratet understreker derfor at de er opptatt av å undersøke situasjonen også i dag.