Nabokrangel i Moss har nådd nye høyder: – Det er «sandkasse-idioti»

– Da jeg oppdaget den, holdt jeg på å tisse på meg av latter. Det første jeg lurte på var om det var kunstneren Pushwagner som hadde stått opp fra de døde, sier 79-åringen til ABC Nyheter.

Han legger ikke skjul på at naboforholdet med den ene naboen i boligområdet i Moss har vært kjølig i mange år. Han og hans pleietrengende kone flyttet til nabolaget for syv år siden, og et drøyt år senere surnet forholdet til paret i nabohuset.

– Nok er nok

Det var Moss Avis som først omtalte veggen der det var påmalt en hånd som viser «fingeren». Det er ingen tvil om hvem budskapet var rettet mot.

Kvinnen på den andre siden av hekken forteller til avisen at veggen er laget for å gjøre det mulig å spille basketball uten at ballen skal forsvinne.

– Vi kan ikke si annet enn at dette handler om at nok er nok. Vi sier ikke at skiltet er en bra ting, men alle mennesker har en grense for når det er nok. Motivet kan sikkert endres til en annen figur, nå er det fri tolkning av motivet, forteller naboparet til Moss Avis.

De hevder overfor avisa at 79-åringen har overvåket dem. Det stiller han seg undrende til.

«Sandkasse-idioti»

– For å være helt ærlig, jeg blir litt målløs, sier den fortvilte 79-åringen til ABC Nyheter om beskyldningene i Moss Avis.

– Det er en idiotisk sak. Egentlig er det bare tull og «sandkasse-idioti», men hva skal jeg gjøre? Jeg har sagt stopp, og da bare eksploderer det, sier 79-åringen til ABC Nyheter.

Han sier han er sliten av konflikten, som nå går sin rundgang på sosiale medier.

Ifølge NRK har naboene aldri tatt tvisten til rettsapparatet. Begge naboene bekrefter imidlertid at de har vært i kontakt med politiet.