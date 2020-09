Lastebil med farlig gods veltet på E 18

Øst politidistrikt bekrefter velten på Twitter og at nødetatene er på stedet. De skal ha fått melding om hendelsen klokken 16:04.

De påpeker at det ikke skal være lekkasje fra tanken, som skal inneholde farlig gods. Likevel er det innført en sikkerhetssone på 100 meter rundt havaristen.

Politiet melder ved 17-tiden at føreren av lastebilen har kommet uskadet fra hendelser, men at de ikke har fått klarhet i hvordan ulykken skjedde.

Ulykken skjedde på E 18 ved Hærland, like øst for Mysen i Viken. E 18 er stengt i området, men det jobbes med omkjøring via Fv 128.