Norge og 32 andre land bringes inn for EMD for manglende klimatiltak

Aktivistene, som er mellom 12 og 21 år gamle, fremmet et krav torsdag og ba EMD holde de 33 landene ansvarlige for deres angivelig manglende innsats for å kutte klimagassutslippene.

Aktivistene hevder at landenes manglende kamp mot klimaendringer utgjør en trussel mot deres fysiske og mentale velvære og krenker deres rett til å leve et liv fritt for forurensning.

De seks unge aktivistene får støtte av organisasjonen Global Legal Action Network og fem London-baserte advokater.

Dersom de vinner fram, vil landene de har gått til sak mot, være bundet til å kutte utslippene i tråd med Parisavtalen fra 2015.

Aktivistene ber om at dette også må gjelde landenes utslipp utenfor eget land, gjennom multinasjonale selskaper.

– Vi ser denne saken som en avgjørende test for Parisavtalens framtid, sier Gerry Liston i Global Legal Action Network.