Allmennlegeforeningen vil ha mer selektiv koronatesting

I uke 35 ble 84.554 personer koronatestet. Av disse testet 0,44 prosent positivt.

Nå mener Allmennlegeforeningen at det bør testes mer selektivt i områdene med liten smitte – tilsvarende fargekartet med grønt, gult og rødt som blir brukt i andre sammenhenger, skriver Dagbladet.

– Dette vil være til glede både for befolkningen, for helsepersonellet og for kommuneøkonomien, sier nestleder Ivar Halvorsen til avisen.

I forrige uke gikk Allmennlegeforeningen ut og sa at de frykter at fastlegene blir utslitt som følge av den økende testingen.

– Framover blir det mer fokus på at vi ikke må svi av for store personellressurser og andre ressurser til feil tid. Nå er 0,4 prosent av alle tester positive, og de er igjen nesten fullstendig knyttet til reiser eller nærkontakt, sier Halvorsen.