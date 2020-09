Statsministeren holder ny pressekonferanse for barn om korona

Statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby stiller opp når regjeringen holder sin tredje pressekonferanse for barn om pandemien.

Pressekonferansen er ikke åpen for voksen-journalister.

Aviseier i retten i Hongkong

Aviseieren Jimmy Lai (71), en sentral figur i demokratibevegelsen i Hongkong, må møte i retten.

Lai ble pågrepet 10. august for brudd på den nye sikkerhetsloven som kinesiske myndigheter innførte i Hongkong i juli. Lai løslatt mot kausjon dagen etter pågripelsen. Lai eier en av Hongkongs mest populære aviser, Apple Daily.

Trump i Pennsylvania

USAs president Donald Trump holder valgkampmøte i Latrobe i Pennsylvania, en av vippestatene i høstens valg.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,6 prosent, mot 43,4 prosent for Trump. Pennsylvania er blant seks vippestater som trolig blir avgjørende for årets valgutfall.

Britiske skoler åpner

Flere skoler i Storbritannia begynner torsdag semesteret med smitteverntiltak på plass, etter en lang pause som følge av koronapandemien.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ber foreldre legge bort frykten og sende barna tilbake på skolen neste måned når undervisningen starter igjen. Helsemyndighetene i landet har uttalt at barn trolig tar større skade av å være borte fra skolen enn å bli eksponert for covid-19.

Casper Ruud i ny kamp i US Open

Norske Casper Ruud spiller sin andre kamp i tennisturneringen US Open i New York. Han møter finske Emil Ruusuvuoiri. Ruud er nummer 37 på ATP-rankingen, mens Ruusuvuori er på 92. plass.

Tirsdag vant Ruud sin første kamp, etter å ha tapt de to første settene mot Mackenzie McDonald.