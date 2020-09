Mann til sykehus etter knivstikking i Oslo

En mann er sendt til sykehus i Oslo etter å ha blitt knivstukket i ryggen. Det er uklart hvor dette har skjedd, men han ble funnet i Brugata i Oslo sentrum. Han skal ikke være alvorlig skadd.

– Han var så beruset at vi ikke har fått ut av ham noe om hendelsesforløp eller åsted, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Tyv smadret vindu med stjålet bil

En bilforretning i Fana i Bergen ble utsatt for et smått dramatisk tyveri. Tyven brukte en bil til å knuse seg ut av butikken. En mann i 40-årene er pågrepet.

Den stjålne bilen, en mørkelilla 1999-modell Honda Accord, er fortsatt ikke funnet.

Trump oppfordret folk til å stemme dobbelt

USAs president Donald Trump oppfordret onsdag støttespillere i North Carolina til å stemme både via post og ved valgurnene. Det er ulovlig å stemme dobbelt.

Trump sa at det vil være en god måte å teste om systemene som skal motarbeide valgfusk, er «så gode som de sier at de er», tilsynelatende med henvisning til opposisjonen. Trump har gjentatte ganger forsøkt å undergrave troverdigheten til poststemming, som han påstår er fordelaktig for Demokratene.

Mann alvorlig skadd av hund i Sarpsborg

En mann er fraktet til sykehus etter å ha blitt bitt av sin egen hund i forbindelse med en krangel i Sarpsborg. Han betegnes som alvorlig skadd.

Meldingen om krangelen mellom en mann og en kvinne, som skjedde i sentrum av byen, kom klokka 0.42 natt til torsdag. Hunden løp fra stedet.

Svenskene mister troen på Löfvens koronahåndtering

Andelen svensker som har tillit til statsminister Stefan Löfvens håndtering av koronapandemien, har minket drastisk de siste tre månedene, viser en ny måling.

Målingen, som er utført av Ipsos for Dagens Nyheter , viser at det nå kun er 34 prosent som sier de har tillit til Löfvens koronahåndtering. I mai var andelen 49 prosent. Tilliten til både regjeringen for øvrig og opposisjonen går også ned, skriver avisa.

Minst 60 pågrepet etter demonstrasjoner i Sofia

Mer enn 60 demonstranter er pågrepet etter sammenstøt med politiet under en stor demonstrasjon utenfor parlamentsbygningen i Bulgarias hovedstad Sofia. Flere titalls personer er skadd, både politifolk og demonstranter.

Siden 9. juli har demonstranter krevd at regjeringen går av og at det gjennomføres nyvalg. De anklager koalisjonsregjeringen for korrupsjon og tette bånd til oligarker.