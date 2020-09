Nybø kritisk til Hurtigrutens bruk av MS Fridtjof Nansen

Næringsministeren svarte onsdag på spørsmål fra Stortinget på om utleien er i tråd med Lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven). Hun understreker at det kan bli aktuelt med en endring av regelverket.

– Jeg mener dagens regelverk viser at NIS-skip ikke kan brukes som hotellskip i norske havner. Men ettersom både Hurtigruten og Sjøfartsdirektoratet i dag har vurdert at et NIS-skip kan ligge i havn og utøve næringsvirksomhet uten å komme i konflikt med reglene, ser jeg nå at regelverket ikke er tydelig nok, sier Nybø i en pressemelding.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener NIS-loven må tydeliggjøres. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Jeg vil derfor ta et raskt initiativ til en forskriftsendring, slik at det blir enda tydeligere at NIS-registrerte skip ikke kan drive hotellvirksomhet i norske havner, understreker hun.

Hurtigruten politianmeldt

Tirsdag kom både Sjømannsforbundet og Fellesforbundet med en kraftsalve mot Hurtigruten og hevdet at bruken av hurtigruteskipet brøt utlendingsloven ved at skipet fungerer som hotellskip og benytter filippinsk mannskap som har en grunnlønn ned i 29 kroner timen.

Forbundene opplyste da at Hurtigruten nå blir politianmeldt.

«Cowboy-tilstander»

Onsdag reagerer imidlertid flere politikere på bruken av skipet. Til VG sa Frps nestleder Sylvi Listhaug at Hurtigruten burde følt på samfunnsansvaret sitt og brukt norsk mannskap om bord.

– Jeg synes det er utrolig dårlig dømmekraft av Hurtigruten når vi vet at mange norske sjøfolk er permittert i disse dager, sier hun til avisen.

Også Arbeiderpartiets Terje Aasland reagerer. Han beskriver situasjonen som «cowboy-tilstander» og skjønner ikke at Sjøfartsdirektoratet kan ha gitt tillatelse til bruken.

Høyres maritimpolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen mener at hvis bruken av skipet er tillatt, er det et smutthull i lovgivningen som må sees nærmere på.

– Ikke hotellskip

Hurtigruten avviste kritikken, og Anne Marit Bjørnflaten, Hurtigrutens direktør for myndighetskontakt, sa i en kommentar til NTB tirsdag at bruken av skipet ligger godt innenfor regelverket, og at Sjøfartsdirektoratet har godkjent bruken.

Hun understreket samtidig at mannskapet om bord er tilbudt lønnsbetingelser på norsk nivå.

Til Dagbladet sier Bjørnflaten at Fridtjof Nansen ikke kan defineres som et hotellskip.

– På et hotellskip er det åpent for hvem som helst å booke seg en lugar. I dette oppdraget har produksjonsselskapet chartret skipet i en kort periode i forbindelse med produksjonen, sier hun og avviser kritikken.